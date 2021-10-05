Оперативники затримали в Києві юнака за підозрою у збуті наркотиків

Правоохоронці вилучили у хлопця 179 пакетиків із пігулками та білою порошкоподібною речовиною

Хлопець замовляв «товар» в інтернет-магазині, а потім збував його в різних районах столиці шляхом закладок

Працівники оперативно-пошукового відділу столичної поліції зупинили на вулиці Покотила у Святошинському районі Києва підозрілого молодика, в якого під час поверхневої перевірки виявили, ймовірно, наркотики. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили у хлопця 179 пакетиків із пігулками та білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, метадоном. Заборонені речовини поліцейські направили на відповідні експертизи.

Уродженця Черкащини, 2002 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалося, що він замовляв «товар» в інтернет-магазині, а потім збував його в різних районах столиці шляхом закладок.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За погодженням із місцевою окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють канал постачання наркотиків та інших осіб, причетних до даного злочину.