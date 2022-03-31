Окупанти обстрілюють Київщину: небезпечні напрямки
Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини
Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки, повідомляє Київська обласна державна адміністрація.
Небезпечні напрямки:
- Населені пункти вздовж Житомирської траси,
- Буча – Ворзель – Гостомель,
- Немішаєве,
- Дмитрівська громада,
- Макарівська громада,
- північ Вишгородського районутериторії деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад,
Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини.
Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів.