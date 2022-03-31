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    Окупанти обстрілюють Київщину: небезпечні напрямки

    Окупанти обстрілюють Київщину: небезпечні напрямки
    фото з відкритих джерел

    Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини

    Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки, повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

    Небезпечні напрямки:

    • Населені пункти вздовж Житомирської траси,
    • Буча – Ворзель – Гостомель,
    • Немішаєве,
    • Дмитрівська громада,
    • Макарівська громада,
    • північ Вишгородського районутериторії деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад,

    Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини.

    Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстрілюють Київщину: небезпечні напрямки