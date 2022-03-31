Окупанти обстрілюють Київщину: небезпечні напрямки

Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини

Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки, повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Небезпечні напрямки:

Населені пункти вздовж Житомирської траси,

Буча – Ворзель – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського районутериторії деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад,

Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини.

Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів.

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