Окупанти обстріляли склади на Київщині (відео)
Було охоплено виробничо-складське приміщення на площі понад 4000 метрів квадратних
В ніч на 24 березня російські окупанти завдали удару на складах у Васильківському районі на Київщині. Виникла чимала пожежа. Про це повідомляє ДСНС України.
Рятувальники отримали повідомлення про обстріли території підприємства на Васильківщині о 02:05. Тож одразу направилися на місце обстрілу.
По прибутті виявилося, що вогнем охоплено виробничо-складське приміщення на площі понад 4000 метрів квадратних. Окрім того, була загроза загорання адміністративної будівлі.
Пожежу було локалізовано о 05:05 та повністю ліквідовано о 08:29. На місці виклику працювало 24 вогнеборці та 6 одиниці техніки.
Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.
Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.
Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).