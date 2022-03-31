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    У Києві з’явилась комендатура: чим вона займатиметься

    Пересуватися містом під час комендантської години заборонено&nbsp; - У Києві з’явилась комендатура: чим вона займатиметься
    Пересуватися містом під час комендантської години заборонено 
    фото з відкритих джерел

    До складу комендатури Києва входить семеро людей

    У столиці створено комендатуру, яку очолив начальник центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області генерал-майор Віктор Плахтій. Про це йдеться у наказі Київської міської військової адміністрації.

    Як зазначається у документі, комендатуру створили для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування.

    До основних завдань комендатури також входять:

    • забезпечення контролю системи пропускного режиму;
    • координація та контроль за несенням патрульної служби;
    • організація інформування та доведення до підприємств та організацій сигналів оповіщення про порядок виконання окремих обмежень.

    До складу комендатури Києва входить семеро людей: комендант, його заступник, радник з юридичних питань та координатори з питань переміщення військових транспортних засобів; контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів; взаємодії правоохоронних органів; розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

    Раніше ми повідомляли, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

    Також у Києві працюють пункти вакцинації від Covid-19. Названо адреси.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    У Києві з’явилась комендатура: чим вона займатиметься