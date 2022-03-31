У Києві з’явилась комендатура: чим вона займатиметься

Пересуватися містом під час комендантської години заборонено

Пересуватися містом під час комендантської години заборонено

До складу комендатури Києва входить семеро людей

У столиці створено комендатуру, яку очолив начальник центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області генерал-майор Віктор Плахтій. Про це йдеться у наказі Київської міської військової адміністрації.

Як зазначається у документі, комендатуру створили для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування.

До основних завдань комендатури також входять:

забезпечення контролю системи пропускного режиму;

координація та контроль за несенням патрульної служби;

організація інформування та доведення до підприємств та організацій сигналів оповіщення про порядок виконання окремих обмежень.

До складу комендатури Києва входить семеро людей: комендант, його заступник, радник з юридичних питань та координатори з питань переміщення військових транспортних засобів; контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів; взаємодії правоохоронних органів; розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Раніше ми повідомляли, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Також у Києві працюють пункти вакцинації від Covid-19. Названо адреси.