У Києві з’явилась комендатура: чим вона займатиметься
До складу комендатури Києва входить семеро людей
У столиці створено комендатуру, яку очолив начальник центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області генерал-майор Віктор Плахтій. Про це йдеться у наказі Київської міської військової адміністрації.
Як зазначається у документі, комендатуру створили для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування.
До основних завдань комендатури також входять:
- забезпечення контролю системи пропускного режиму;
- координація та контроль за несенням патрульної служби;
- організація інформування та доведення до підприємств та організацій сигналів оповіщення про порядок виконання окремих обмежень.
До складу комендатури Києва входить семеро людей: комендант, його заступник, радник з юридичних питань та координатори з питань переміщення військових транспортних засобів; контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів; взаємодії правоохоронних органів; розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.
Раніше ми повідомляли, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.
Також у Києві працюють пункти вакцинації від Covid-19. Названо адреси.