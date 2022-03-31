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    Ворог замінував цивільні будинки на покинутих територіях Київщини

    На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ - Ворог замінував цивільні будинки на покинутих територіях Київщини
    На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ
    фото: поліція Київщини

    Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів

    Ворог мінує будинки місцевих мешканців на Київщині, коли залишає територію. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Телеграм.

    «На територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких – наші війська здійснюють успішні контратаки», – повідомив він.

    Нагадаємо, група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. За повідомленням британської розвідки, найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина замінування Україна окупація #stoprussia
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    Ворог замінував цивільні будинки на покинутих територіях Київщини