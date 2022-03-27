Київ відновлює повноцінне курсування кільцевої електрички

Квиток на міську електричку буде коштувати вдвічі дорожче, ніж до війни

З міркувань безпеки рухатись міський шатл буде повільніше ніж зазвичай

«Укрзалізниця» планує найближчим часом відновити рух кільцевого електропотягу навколо Києва. Відповідне повідомлення розміщене в офіційному Telegram-каналі залізниці.

«Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений», – говориться у повідомленні.

Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15.

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Повний перелік зупинок електропоїзда виглядає так: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки, втім дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна всього за 21 хвилину.

Вартість проїзду лишається фіксованою: 15 грн (до війни вони коштували 8 грн), квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті «Укрзалізниці».

Також залізничники закликають пасажирів зважати на обмеження комендантської години та слідкувати за оновленнями на офіційному телеграм-каналі «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що минулого тижня міська електричка почала курсувати на відрізку від платформи Дарниця до Святошина. За повідомленням КМДА таким чином вона дублює рух поїздів «червоної» гілки метрополітену.