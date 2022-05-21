На Київщині тракторист підірвався на міні в полі

Поруч з місцем підриву знайшли ще дев'ять мін

У Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські війська. 35-річний чоловік госпіталізований з політравмами, повідомила поліція Київщини в Facebook.

«Поряд з місцем детонації виявили ще 9 мін. Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування», – зазначили правоохоронці.

Поліція закликала громадян бути обачними в зонах, де відбувалися бої. Необхідно оминати стежки в лісах та польові дороги.

Напередодні на Чернігівщині трактор підірвався на міні.

Раніше на Київщині тракторист підірвався на міні. Рятувальники знайшли під колесами тракторами ще одну нерозірвану міну.

Рятувальники попереджають, що небезпечно робити на звільнених від рашистів територіях:

з'їжджати на узбіччя доріг;

ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків.

«Помітили підозрілий предмет – не наближайтеся! Телефонуйте на лінію – 101!», – додали в ДСНС.