На Київщині тракторист підірвався на міні (фото)
Рятувальники знайшли під колесами тракторами ще одну нерозірвану міну
У селі Андріївка неподалік Макарова в Київській області тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.
У результаті вибуху 37-річний водій не зазнав серйозних травм.
Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.
Поліція Київщини вкотре застерігає громадян: «Уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію «102».
Нагадаємо, на початку травня в Чорнобильській зоні серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС.
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