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    На Київщині тракторист підірвався на міні (фото)

    Міна розірвалася під колесами трактора - На Київщині тракторист підірвався на міні (фото)
    Міна розірвалася під колесами трактора
    фото: Нацполіція

    Рятувальники знайшли під колесами тракторами ще одну нерозірвану міну

    У селі Андріївка неподалік Макарова в Київській області тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    У результаті вибуху 37-річний водій не зазнав серйозних травм.

    Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.

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    На Київщині тракторист підірвався на міні (фото)
    На Київщині тракторист підірвався на міні (фото)
    фото: Нацполіція

    Поліція Київщини вкотре застерігає громадян: «Уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію «102».

    Нагадаємо, на початку травня в Чорнобильській зоні серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС.

    Як повідомлялося, Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні.

    Експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

    Теги: росія окупанти війна Київщина розмінування Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині тракторист підірвався на міні (фото)