На Київщині тракторист підірвався на міні (фото)

Рятувальники знайшли під колесами тракторами ще одну нерозірвану міну

У селі Андріївка неподалік Макарова в Київській області тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

У результаті вибуху 37-річний водій не зазнав серйозних травм.

Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян: «Уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію «102».

Нагадаємо, на початку травня в Чорнобильській зоні серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС.

Як повідомлялося, Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні.

Експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.