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    Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили сімох українців

    Найбільшу активність окупанти виявляють на півдні та в центрі області - Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили сімох українців
    Найбільшу активність окупанти виявляють на півдні та в центрі області
    фото з відкритих джерел

    Ще 10 осіб отримали поранення

    За 21 травня росіяни вбили сімох цивільних мешканців Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Трьох – у Лимані, двох – у Миколаївці, одного – в Авдіївці та одного – у Святогірську.

    Ще 10 осіб отримали поранення.

    Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.

    «Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав він.

    Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

    Також росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

    За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили сімох українців