Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили сімох українців
Ще 10 осіб отримали поранення
За 21 травня росіяни вбили сімох цивільних мешканців Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Трьох – у Лимані, двох – у Миколаївці, одного – в Авдіївці та одного – у Святогірську.
Ще 10 осіб отримали поранення.
Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.
«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав він.
Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.
Також росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.
За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.