Донеччина: сьогодні ворожі обстріли вбили сімох українців

Найбільшу активність окупанти виявляють на півдні та в центрі області

Ще 10 осіб отримали поранення

За 21 травня росіяни вбили сімох цивільних мешканців Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Трьох – у Лимані, двох – у Миколаївці, одного – в Авдіївці та одного – у Святогірську.

Ще 10 осіб отримали поранення.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

Також росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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