  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Обмеження на Одещині: трасу Одеса-Рені не закриватимуть для громадян

    Прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів - Обмеження на Одещині: трасу Одеса-Рені не закриватимуть для громадян
    Прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів
    фото з відкритих джерел

    Режимні обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки

    В Одеській області не будуть вводити заборону на проїзд по трасі Одеса-Рені для громадян. Про це повідомляється в Telegram Одеської міськради.

    «Рух громадського транспорту залишається, траса Одеса - Рені не закрита, проїзд нею можливий для громадян обох статей», – сказано у повідомленні.

    При цьому зазначається, що режимні обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки. Тобто на контрольних пунктах в Маяках і Удобному прикордонники мають право додатково перевірити наміри подорожуючих.

    «Якщо ви маєте підтвердження мети свого прямування (службова діяльність, прямування до місця проживання та реєстрації, квитки для подальшого руху, т.інш.) і під час опитування у прикордонника не виникає підозр щодо ваших намірів скористатися особливостями місцевості у злочинний спосіб, ви прямуєте далі в загальному порядку», – повідомляють у міськраді.

    Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області.

    Зокрема, частково забороняється рух ділянкою автомобільної дороги Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова.

    Теги: прикордонники росія окупанти дороги Молдова Одеса війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обмеження на Одещині: трасу Одеса-Рені не закриватимуть для громадян