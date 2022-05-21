Обмеження на Одещині: трасу Одеса-Рені не закриватимуть для громадян

Режимні обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки

В Одеській області не будуть вводити заборону на проїзд по трасі Одеса-Рені для громадян. Про це повідомляється в Telegram Одеської міськради.

«Рух громадського транспорту залишається, траса Одеса - Рені не закрита, проїзд нею можливий для громадян обох статей», – сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що режимні обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки. Тобто на контрольних пунктах в Маяках і Удобному прикордонники мають право додатково перевірити наміри подорожуючих.

«Якщо ви маєте підтвердження мети свого прямування (службова діяльність, прямування до місця проживання та реєстрації, квитки для подальшого руху, т.інш.) і під час опитування у прикордонника не виникає підозр щодо ваших намірів скористатися особливостями місцевості у злочинний спосіб, ви прямуєте далі в загальному порядку», – повідомляють у міськраді.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області.

Зокрема, частково забороняється рух ділянкою автомобільної дороги Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова.