На Чернігівщині трактор підірвався на міні

Водій отримав травми

Сьогодні близько 12:00 до оперативно-координаційного центру рятувальників надійшло повідомлення, що в лісовому масиві у Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні. Про це інформує посилаючись на ДСНС.

Для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів до місця події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.

Рятувальники попереджають, про небезпеку в таких випадких:

· з'їжджати на узбіччя доріг;

· ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

· наближатися до розбитої ворожої техніки;

· заходити до покинутих споруд та будинків.

«Помітили підозрілий предмет – не наближайтеся! Телефонуйте на лінію – 101!», – додали в ДСНС.

Раніше на Київщині тракторист підірвався на міні. Рятувальники знайшли під колесами тракторами ще одну нерозірвану міну.