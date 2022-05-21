  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Байден і запорожці пишуть листа: тролінг від посольства США

    Посольство США в Україні помістило Байдена на картину &laquo;Запорожці&raquo; - Байден і запорожці пишуть листа: тролінг від посольства США
    Посольство США в Україні помістило Байдена на картину «Запорожці»
    фото: Kevin Lamarque/Reuters

    Посольство США в Україні створило свою версію картини Іллі Рєпіна «Запорожці» з Байденом

    Посольство США в Україні опублікувало картину Іллі Рєпіна «Запорожці», помістивши туди американського президента Джо Байдена.

    Після підписання документа про виділення додаткової підтримки Україні, Посольство США вирішило дещо потролити американського президента. Відомство «посадило» Байдена за стіл запорізьких козаків, які пишуть листа.

    У підписі до фото йдеться: «Президент США підписує двопартійний акт щодо додаткової підтримки України».

    На оригіналі картини на місці Байдена сидить писар, козаки диктували йому послання турецького султана.

    «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» – відома картина художника Іллі Рєпіна, яку він створив в чотирьох екземплярах. Сюжетом роботи є відомий Лист запорожців турецькому султанові, написаний у 1676 році як відповідь запорозьких козаків на вимогу османського султана Мехмеда IV.

    Нагадаємо, 19 травня Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників ухвалив законопроєкт про виділення додаткових асигнувань Україні, який передбачає близько $40 млрд із метою реагування на агресію РФ проти України.

    Фінансування виділятиметься через фонди Міністерства юстиції США, Пентагону, Комісії з ядерного регулювання, Міністерства здоров’я та соціальних служб, Держдепартаменту, USAID, Міністерства сільського господарства та Міністерства фінансів США.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна посольство фінансування Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден і запорожці пишуть листа: тролінг від посольства США