Байден і запорожці пишуть листа: тролінг від посольства США

Посольство США в Україні помістило Байдена на картину «Запорожці»

Посольство США в Україні створило свою версію картини Іллі Рєпіна «Запорожці» з Байденом

Посольство США в Україні опублікувало картину Іллі Рєпіна «Запорожці», помістивши туди американського президента Джо Байдена.

Після підписання документа про виділення додаткової підтримки Україні, Посольство США вирішило дещо потролити американського президента. Відомство «посадило» Байдена за стіл запорізьких козаків, які пишуть листа.

У підписі до фото йдеться: «Президент США підписує двопартійний акт щодо додаткової підтримки України».

На оригіналі картини на місці Байдена сидить писар, козаки диктували йому послання турецького султана.

«Запорожці пишуть листа турецькому султанові» – відома картина художника Іллі Рєпіна, яку він створив в чотирьох екземплярах. Сюжетом роботи є відомий Лист запорожців турецькому султанові, написаний у 1676 році як відповідь запорозьких козаків на вимогу османського султана Мехмеда IV.

Нагадаємо, 19 травня Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників ухвалив законопроєкт про виділення додаткових асигнувань Україні, який передбачає близько $40 млрд із метою реагування на агресію РФ проти України.

Фінансування виділятиметься через фонди Міністерства юстиції США, Пентагону, Комісії з ядерного регулювання, Міністерства здоров’я та соціальних служб, Держдепартаменту, USAID, Міністерства сільського господарства та Міністерства фінансів США.