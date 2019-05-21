На Київщині у ДТП постраждали шестеро людей (фото)



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За добу у Київській області сталися дві мото-ДТП Фото: Нацполіція

Одна ДТП - зі смертельним наслідком

Минулої доби на Київщині внаслідок ДТП постраждало шестеро людей, троє з них – мотоциклісти. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На Васильківщині на трасі Київ-Одеса 43-річний водій Audi зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. В результаті ДТП керманича Audi та його пасажира з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні.

Поблизу села Вільшанка Броварського району 62-річний водій Mercedes зробив наїзд на мотоцикл Yamaha. В результаті ДТП 25-річний водій мотоцикла та його 21-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

Ще одна ДТП за участю мотоцикла та автівки сталася також в Броварському районі: не впоравшись з керуванням, водій мотоцикла здійснив зіткнення з КІА, внаслідок чого пасажир мотоцикла госпіталізований з тяжкими тілесними ушкодженнями.

В Макарівському районі 30-річний водій автомобіля Volkswagen Pasat перед початком руху не переконався у його безпечності та здійснив наїзд на жінку, яка сиділа на дорозі попереду його автомобіля. Від отриманих травм голови постраждала померла у лікарні.

Автомобіль Volkswagen Pasat поміщений на штрафмайданчик, вирішується питання правової кваліфікації та обрання міри запобіжного заходу водію.