Водій Daewoo збив на Херсонщині двох дітей на мопеді



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За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування

Діти їхали на скутері, коли зіткнулися з автомобілем. Старшому із загиблих було 15 років, а його сестрі - вісім

На трасі Каховка - Олешки в Херсонській області сталася ДТП, внаслідок чого загинули двоє дітей.

Про це в п'ятницю повідомляє видання Online Нова Каховка.

Зазначається, що на виїзді із села Плодове водій Daewoo Lanos наїхав на скутер, яким керував підліток 2004 року народження. На скутері також перебувала його сестра 2011 року народження.

У результаті зіткнення діти загинули на місці. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як повідомлялося, у ніч на 17 травня на в'їзді до Вишгорода сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Попередньо, водій не поділив дорогу з мотоциклістом і на великій швидкості вилетів у кювет.