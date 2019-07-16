На Київщині виборцям пропонують за голос 2 тис. грн



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Поліція за фактом підкупу виборців відкрила чергове кримінальне провадження

Працівники Васильківського відділу поліції задокументували п'ять фактів підкупу

Жителі міста Васильків звернулись до поліції із заявами про те, що невідомі особи пропонували грошову винагороду 2 тисячі гривень, щоб громадяни у день виборів до Верховної Ради України проголосували за визначеного кандидата.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, працівники Васильківського відділу поліції задокументували 5 фактів підкупу. За матеріалами перевірки відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні робот на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.

Загалом, упродовж минулої доби поліція Київщини перевірила 20 повідомлень громадян, що стосувались порушення виборчого законодавства.

Складено 3 адміністративних протоколи за розповсюдження друкованої агітації без вихідних даних.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції склали адмінпротокол за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП відносно посадової особи. Так, на сторінці соціальної мережі працівник Боярської міської ради розмістив передвиборчу агітацію, що є порушенням закону про вибори.

8 інших повідомлень про виборчу агітацію не знайшли свого об’єктивного підтвердження і матеріали перевірки списано до справи.

Як повідомляла поліція Київщини, найбільше протиправних фактів, пов’язаних з виборами до Верховної Ради України, зареєстровано у Білоцерківському, Броварському та Києво-Святошинському районах.