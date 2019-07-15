Названо райони Київщини, де найбільше порушень передвиборчої агітації



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З початку передвиборчої агітації на Київщині відкрито 26 кримінальних проваджень

З початку передвиборчої агітації поліція Київської області зареєструвала 187 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

За матеріалами перевірки 26 фактів внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування. З них 11 – це перешкоджання здійсненню виборчого права та 11 – підкупів виборців. Також відкриті кримінальні провадження за фактами пошкодження майна, самоправство, фальсифікація документів та зловживання владою. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Найбільше протиправних фактів, пов’язаних з виборами до Верховної Ради України, зареєстровано у Білоцерківському, Броварському та Києво-Святошинському районах.

У період передвиборчої кампанії працівники поліції столичної області склали 73 адміністративних протоколи. З них 57 матеріалів за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованої продукції передвиборної агітації, які не містять необхідних відомостей) КУпАП. 10 адмінпротоколів за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів (ст. 212-14 КУпАП, 5 протоколів щодо порушення державних стандартів у сфері благоустрою та 1 протокол за скоєння дрібного хуліганства (173 КУпАП).

Упродовж минулої доби до поліції Київщини 10 повідомлень про ймовірні порушення виборчого права. 8 заяв під час перевірки на місці події не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

Як повідомлялося, у Бородянському районі за сприяння благодійного фонду кандидата у нардепи від ВО «Батьківщина» Романа Буковського влаштували безкоштовну медичну акцію для громадян.