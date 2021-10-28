На Київщині викрито живодера, який волочив по дорозі кота (фото)

Правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, що знущався над твариною

На початку жовтня із соціальної мережі Facebook поліцейським стало відомо про випадок жорстокого поводження з тваринами по вулиці Курсова в місті Біла Церква. Невідомий чоловік волочив за собою на повідку кота, який вже не міг йти за господарем самотужки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські Білої Церкви ініціювали проведення перевірки та розшукали правопорушника. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який в минулому притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Дільничні офіцери поліції склали на лиходія адмінпротокол за ч. 1 ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили матеріали що суду. За такий вчинок йому загрожує штраф у розмірі від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн.

Життю та здоров'ю тварини нічого не загрожує, її вилучили, і наразі вона перебуває у нового господаря.

Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у вбивстві трьох цуценят і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.