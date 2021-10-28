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    На Київщині викрито живодера, який волочив по дорозі кота (фото)

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    48-річному жителю Білої Церкви загрожує штраф за жорстоке поводження з тваринами - На Київщині викрито живодера, який волочив по дорозі кота (фото)
    48-річному жителю Білої Церкви загрожує штраф за жорстоке поводження з тваринами
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, що знущався над твариною

    На початку жовтня із соціальної мережі Facebook поліцейським стало відомо про випадок жорстокого поводження з тваринами по вулиці Курсова в місті Біла Церква. Невідомий чоловік волочив за собою на повідку кота, який вже не міг йти за господарем самотужки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські Білої Церкви ініціювали проведення перевірки та розшукали правопорушника. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який в минулому притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

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    На Київщині викрито живодера, який волочив по дорозі кота (фото)
    На Київщині викрито живодера, який волочив по дорозі кота (фото)
    Фото: Нацполіція

    Дільничні офіцери поліції склали на лиходія адмінпротокол за ч. 1 ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили матеріали що суду. За такий вчинок йому загрожує штраф у розмірі від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн.

    Життю та здоров'ю тварини нічого не загрожує, її вилучили, і наразі вона перебуває у нового господаря.

    Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у вбивстві трьох цуценят і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.

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    Теги: Національна поліція України Київщина тварини Біла Церква
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    На Київщині викрито живодера, який волочив по дорозі кота (фото)