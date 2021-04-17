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    Киянин отримав вирок за вбивство трьох цуценят

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    Мешканець столиці планував позбутися чотирьох із шести цуценят, які належали його рідному брату - Киянин отримав вирок за вбивство трьох цуценят
    Мешканець столиці планував позбутися чотирьох із шести цуценят, які належали його рідному брату

    Чоловік учинив розправу з тваринами, бо ті начебто спричиняли йому дискомфорт

    Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у жорсткому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу) і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 13 квітня.

    За даними досудового розслідування, 19 січня 2021 року приблизно о 23:00, будучи у стані алкогольного сп`яніння в одній із кімнат за місцем свого проживання, обвинувачений вирішив позбутися цуценят, які належали його рідному брату. Чоловік вбив двох тварин, наносячи їм удари рукою в шию.

    Знущання над тваринами помітила дівчина брата. Вона намагалася припинити жорстоке поводження з собаками, відштовхнула обвинуваченого і вигнала його з кімнати.

    Згодом чоловік повернувся до кімнати, взяв третє цуценя лівою рукою за живіт та наніс йому удар долонею руки, від чого у тварини зникли ознаки життя.

    Однак на цьому обвинувачений не зупинився. Він наніс удар четвертому цуценяті, після чого тварина почала гучно скавчати.

    Як з’ясувало слідство, три тварини загинули внаслідок крововиливів у головний мозок травматичного пошкодження, що могли бути результатом насильницьких дій.

    У суді обвинувачений повністю визнав вину і розкаявся. Пояснив, що 19 січня 2021 року він вживав спиртні напої і в певний момент у нього виник умисел позбутися чотирьох із шести цуценят, які перебували у квартирі та спричиняли йому дискомфорт для проживання. Він пішов до кімнати свого брата, де знаходились цуценята і, незважаючи на заперечення з боку дівчини брата, яка йому чинила опір, заподіяв смерть трьом цуценятам. Четверте цуценя вдалося врятувати.

    Суд, звільняючи обвинуваченого від відбування покарання, поклав на нього низку обов’язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

    Додамо, що санкція ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу передбачає покарання від п’яти до восьми років тюрми.

    Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

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    Теги: Київ суд тварини чоловік вирок
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