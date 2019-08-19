На Донбасі загинув боєць Нацгвардії, ще троє поранені



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Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами

18 серпня 2019 року, близько 18:00 годин, в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув один військовослужбовець та троє отримали поранення середньої та легкої важкості.

Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил.

Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного та поранення трьох військовослужбовців НГУ.

До слова, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, під час таких навчань затонув ворожий танк і загинули четверо бойовиків.