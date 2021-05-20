На Київщині власник СТО вбив свого працівника

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний жорстоко побив працівника СТО

Правоохоронці повідомили про підозру 37-річному мешканцю смт Макарів Київської області у вчиненні умисного вбивства працівника станції техобслуговування (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що в листопаді минулого року між фігурантом та його підлеглим виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав потерпілому чисельні удари по тілу, спричинивши множинні переломи ребер, після чого схопив за горло задушив та зламав під'язикову кістку. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці події.

В подальшому, зловмисник, намагаючись приховати скоєне і видати вбивство за нещасний випадок, скинув тіло потерпілого в оглядову яму станції техобслуговування. Зламану під’язикову кістку він пояснив намаганням врятувати постраждалого від начебто раптового нападу епілепсії, під час якого він спробував гайковим ключем розімкнути щелепи бідолашного, однак випадково зламав йому рожки під’язикової кістки і щитоподібного хряща.

Наразі зловмиснику повідомлено підозру у скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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