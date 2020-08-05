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    На півдні Франції горить ліс: майже три тисячі людей евакуювали

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    Наразі пожежу локалізовано, але залишається кілька активних осередків горіння - На півдні Франції горить ліс: майже три тисячі людей евакуювали
    Наразі пожежу локалізовано, але залишається кілька активних осередків горіння

    Людей евакуйовували човнами

    Біля французького міста Мартіг, що у департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, спалахнула лісова пожежа. В результаті евакуювали 2700 людей.

    Про це повідомляє AFP.

    На місці працюють близько 1800 вогнеборців, 14 з них отримали дрібні травми або отруєння димом.

    Наразі пожежу локалізовано, але залишається кілька активних осередків горіння. В регіоні сильні пориви вітру, які ускладнюють процес гасіння вогню. Пориви вітру сягали до 90 км/год.

    Людей евакуйовували човнами. До евакуації долучилися і екстрені служби, і місцеві рибалки, які мали власні човни.

    Через пожежу постраждали вже близько 1000 гектарів землі, згоріли декілька житлових будинків. 94 людей, серед яких близько 30 дітей, на ніч розмістили у муніципальних приміщеннях.

    пожежа Франція ліс
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