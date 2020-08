На півдні Франції горить ліс: майже три тисячі людей евакуювали

Людей евакуйовували човнами

Біля французького міста Мартіг, що у департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, спалахнула лісова пожежа. В результаті евакуювали 2700 людей.

Про це повідомляє AFP.

На місці працюють близько 1800 вогнеборців, 14 з них отримали дрібні травми або отруєння димом.

La colonne de renfort #FDF Est Alpha, mobilisée sur #Coudoux, puis sur les importants incendies de #PortDeBouc et #Martigues, aux côtés des @Pompiers_13 et renforts extradépartementaux. #Solidarité #Entraide #Courage et #Dévouement des @Pompiers_FR @SecCivileFrance @COZ_EST pic.twitter.com/2KdDLdk6oQ