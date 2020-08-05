На півдні Франції горить ліс: майже три тисячі людей евакуювали



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Наразі пожежу локалізовано, але залишається кілька активних осередків горіння

Людей евакуйовували човнами

Біля французького міста Мартіг, що у департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, спалахнула лісова пожежа. В результаті евакуювали 2700 людей.

Про це повідомляє AFP.

На місці працюють близько 1800 вогнеборців, 14 з них отримали дрібні травми або отруєння димом.

Наразі пожежу локалізовано, але залишається кілька активних осередків горіння. В регіоні сильні пориви вітру, які ускладнюють процес гасіння вогню. Пориви вітру сягали до 90 км/год.

Людей евакуйовували човнами. До евакуації долучилися і екстрені служби, і місцеві рибалки, які мали власні човни.

[#FiersdEtrePoliciers] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

Через пожежу постраждали вже близько 1000 гектарів землі, згоріли декілька житлових будинків. 94 людей, серед яких близько 30 дітей, на ніч розмістили у муніципальних приміщеннях.