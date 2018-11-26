На Київщині за добу сталося 150 ДТП: є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На автодорозі Фастів-Скригалівка сталося перекидання авто

У результаті семи ДТП отримали травми 9 осіб та одна людина загинула

За минулу добу до поліції Київщини надійшло 150 повідомлень про ДТП. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

7 дорожніх аварій сталися з потерпілими, де отримали травми 9 осіб та одна людина загинула. Основні причини аварійності – недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.

«Так, близько 12-ї години на автодорозі Митниця-Фастів, поблизу с. Порадівка, 51-річна киянка, керуючи автівкою Suzuki та не вибравши безпечної швидкості, не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на двох чоловіків, які у цей час перебували на узбіччі дороги біля своїх припаркових авто ВАЗ та Renault. У результаті чого 53-річний житель села Митниця, водій автомобіля ВАЗ, від отриманих травм помер на місці. 63-річний керманич іншого авто доправлений каретою швидкої допомоги до лікарні з травмою голови та хребта», - інформують у поліції.

Того ж дня, о 23:30 надійшло повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини, що на автодорозі Фастів-Скригалівка сталося перекидання авто.

На місці дорожньої події працювали слідчо-оперативна група Фастівського відділення поліції, медики.

«Встановлено, що у результаті несприятливих умов водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, в результаті чого авто перекинулось. 35-річний чоловік, який був за кермом, отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв тіла. Пасажир отримав численні травми і перелом руки. Обидва учасники ДТП, жителі села Волиця, доправлені до лікарні», - повідомили у поліції.

За всіма фактами ДТП з потерпілими відкриті кримінальні провадження. Встановлюються всі обставини аварій, опитуються свідки.

Як повідомляв «Главком», у неділю, 25 листопада, ожеледиця викликала близько десяти ДТП на короткому проміжку траси Київ - Одеса між населеними пунктами Ксаверівка і Митниця у Васильківському районі Київської області.