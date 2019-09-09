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    На Київщині за добу сталося п’ять ДТП із травмованими

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    &nbsp;У Білій Церкві водій легковика скоїв наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на перехрестя - На Київщині за добу сталося п’ять ДТП із травмованими
     У Білій Церкві водій легковика скоїв наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на перехрестя
    Фото: Нацполіція

    У Ржищеві в результаті ДТП загинула водійка моторолела

    Минулої доби, 8 вересня, на Київщині сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод із травмованими. У чотирьох випадках постраждалі перебували у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    У Білій Церкві водій легковика скоїв наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на перехрестя. За попередньою інформацією, велосипедист був у стані алкогольного сп’яніння. Його із переломом ноги та руки доставлено до лікарні.

    Крім того, в с. Богданівка Броварського району мешканець Києва у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням автівки. В результаті – з’їхав у кювет, де сталося зіткнення з деревом. Пасажирів легковика із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

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    Також вчора на Броварщині, у с. Рожівка, місцевий житель напідпитку не впорався з керуванням моторолера. Чоловік допустив зіткнення з велосипедистом, який також був у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок аварії велосипедиста із переломом щелепи доставлено до лікарні.

    До того ж, у ДТП потрапив ще один водій напідпитку. У смт. Рокитне чоловік за кермом автомобіля Audi, не дотримався безпечної швидкості, з'їхав у кювет, де сталося перекидання авто. Водія із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доставлено до лікарні.

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    На Київщині за добу сталося п’ять ДТП із травмованими
    На Київщині за добу сталося п’ять ДТП із травмованими
    На Київщині за добу сталося п’ять ДТП із травмованими

    Аварія із трагічними наслідками сталася вчора у м. Ржищів. Там, водій легковика скоїв зіткнення з моторолером під керуванням місцевої жительки. За попередньою інформацією, водій моторолера не надала перевагу в русі та раптово виїхала на проїжджу частину. Внаслідок ДТП потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди.

    Як повідомлялося, 8 вересня на окружній дорозі Обухова під Києвом сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів: зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML і «Москвич-2141.

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