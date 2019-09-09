На Київщині за добу сталося п’ять ДТП із травмованими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білій Церкві водій легковика скоїв наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на перехрестя Фото: Нацполіція

У Ржищеві в результаті ДТП загинула водійка моторолела

Минулої доби, 8 вересня, на Київщині сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод із травмованими. У чотирьох випадках постраждалі перебували у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У Білій Церкві водій легковика скоїв наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на перехрестя. За попередньою інформацією, велосипедист був у стані алкогольного сп’яніння. Його із переломом ноги та руки доставлено до лікарні.

Крім того, в с. Богданівка Броварського району мешканець Києва у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням автівки. В результаті – з’їхав у кювет, де сталося зіткнення з деревом. Пасажирів легковика із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

Також вчора на Броварщині, у с. Рожівка, місцевий житель напідпитку не впорався з керуванням моторолера. Чоловік допустив зіткнення з велосипедистом, який також був у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок аварії велосипедиста із переломом щелепи доставлено до лікарні.

До того ж, у ДТП потрапив ще один водій напідпитку. У смт. Рокитне чоловік за кермом автомобіля Audi, не дотримався безпечної швидкості, з'їхав у кювет, де сталося перекидання авто. Водія із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доставлено до лікарні.

Аварія із трагічними наслідками сталася вчора у м. Ржищів. Там, водій легковика скоїв зіткнення з моторолером під керуванням місцевої жительки. За попередньою інформацією, водій моторолера не надала перевагу в русі та раптово виїхала на проїжджу частину. Внаслідок ДТП потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди.

Як повідомлялося, 8 вересня на окружній дорозі Обухова під Києвом сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів: зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML і «Москвич-2141.