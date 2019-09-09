  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)

    • Розсилка
    Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло по дорозі - Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло по дорозі
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП загинула подружня пара

    У неділю, 8 вересня, на окружній дорозі Обухова під Києвом сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів: зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML і «Москвич-2141.

    Аварія трапилася близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами правоохоронців, всі автомобілі рухалися по трасі Київ-Кропивницький. Ford і Mercedes їхали в бік столиці, а «Москвич» в протилежному напрямку. На прямій ділянці дороги «Москвич» з невідомих причин почав виїжджати на смугу зустрічного руху.

    Читайте також

    На зустрічній «Москвич» зачепив задню частину Ford. Від цього у Kuga лопнуло заднє колесо, але він продовжив рух. При цьому «Москвич» викинуло на смугу зустрічного руху і розвернуло перпендикулярно дорозі. Слідом за Ford їхав Mercedes. Який і протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Від удару «Москвич» розірвало на дві частини. Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло по дорозі. При цьому Mercedes розвернуло на 90 градусів. У момент аварії в «Москвичі» перебувала подружня пара. Чоловік і жінка 1967 року народження від отриманих травм померли на місці. Також з Mercedes госпіталізували двох людей. Їх травми незначні.

    Через аварію на трасі утворився затор, оскільки ДТП зайняла смугу руху.

    На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ