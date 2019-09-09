Смертельна ДТП під Києвом: «Москвич» розірвало навпіл (фото, відео)



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Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло по дорозі Фото: Інформатор

В результаті ДТП загинула подружня пара

У неділю, 8 вересня, на окружній дорозі Обухова під Києвом сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів: зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML і «Москвич-2141.

Аварія трапилася близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами правоохоронців, всі автомобілі рухалися по трасі Київ-Кропивницький. Ford і Mercedes їхали в бік столиці, а «Москвич» в протилежному напрямку. На прямій ділянці дороги «Москвич» з невідомих причин почав виїжджати на смугу зустрічного руху.

На зустрічній «Москвич» зачепив задню частину Ford. Від цього у Kuga лопнуло заднє колесо, але він продовжив рух. При цьому «Москвич» викинуло на смугу зустрічного руху і розвернуло перпендикулярно дорозі. Слідом за Ford їхав Mercedes. Який і протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

Від удару «Москвич» розірвало на дві частини. Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло по дорозі. При цьому Mercedes розвернуло на 90 градусів. У момент аварії в «Москвичі» перебувала подружня пара. Чоловік і жінка 1967 року народження від отриманих травм померли на місці. Також з Mercedes госпіталізували двох людей. Їх травми незначні.

Через аварію на трасі утворився затор, оскільки ДТП зайняла смугу руху.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.