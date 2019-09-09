В центрі Вінниці велосипедист таранив позашляховик



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Чоловіка госпіталізовано, триває слідство

Доволі незвична ДТП сталася у самісінькому центрі Вінниці близько 13 години 8 вересня. Біля перехрестя вулиць Соборної та Оводова збили велосипедиста. Водій Mitsubishi L200 запевняє, що той неадекватно відреагував на сигнал і почав таранити автівку.

Обидва транспортні засоби рухалися по Соборній у бік перехрестя. За кілька хвилин після зіткнення на місце події прибув екіпаж патрульних для документування ситуації. За словами свідків, а у це час біля зупинок громадського транспорту завжди багато людей, велосипедист зробив «незрозумілий» маневр вліво, через що врізався у позашляховик і «впав».

Поруч з місцем ДТП постраждалому надали першу допомогу медики швидкої допомоги, і перше, що вони запитали у чоловіка – як давно він вживав спиртне, адже відчули пари алкоголю. Попередньо людина отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні. Велосипед залишився на узбіччі.

Щодо Mitsubishi, то по правому боку є лише невеличка вм’ятина. Водій іномарки пояснив, що велосипедист рухався майже по середині дороги – по трамвайних коліям, а коли він подав сигнал, аби обійти, водій старенького велосипеду звернув уліво, що й привело до зіткнення. Майже тарану…

Джерело: naparise.com