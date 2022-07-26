На Київщині загинув 16-річний юнак: розібирав сняряд (фото)

Хлопець приніс на подвір’я зброю чи то сняряд

Вибух забрав життя підлітка

26 липня о 16:09 до оперативна-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в селі Королівка, що на Київщині, стався вибух. Про це йдеться у повідомленні рятувальників.

На місці події встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмета, схожого на зброю, стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження.

Рятувальники нагадують алгоритм поведінки при виявленні вибухонебезпечного предмета:

Не підходь

Не чіпай

Телефонуй 101

Також ДСНСники просять пояснювати цю інформацію дітям, щоб уникнути трагедій.

Нагадаємо, кілька днів тому у Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав у будинку гранату.

Також неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.

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