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  4. На Київщині загинув 16-річний юнак: розібирав сняряд (фото)
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    Новини

    На Київщині загинув 16-річний юнак: розібирав сняряд (фото)

    Хлопець приніс на подвір&rsquo;я зброю чи то сняряд - На Київщині загинув 16-річний юнак: розібирав сняряд (фото)

    Хлопець приніс на подвір’я зброю чи то сняряд

    фото: ДСНС

    Вибух забрав життя підлітка

    26 липня о 16:09 до оперативна-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в селі Королівка, що на Київщині, стався вибух. Про це йдеться у повідомленні рятувальників.

    На місці події встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмета, схожого на зброю, стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження.

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    Хлопець приніс на подвір’я зброю чи то сняряд. фото: ДСНС
    Хлопець приніс на подвір’я зброю чи то сняряд. фото: ДСНС

    Рятувальники нагадують алгоритм поведінки при виявленні вибухонебезпечного предмета:

    • Не підходь
    • Не чіпай
    • Телефонуй 101

    Також ДСНСники просять пояснювати цю інформацію дітям, щоб уникнути трагедій.

    Нагадаємо, кілька днів тому у Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав у будинку гранату.

    Також неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Київщина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині загинув 16-річний юнак: розібирав сняряд (фото)