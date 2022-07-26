На Київщині загинув 16-річний юнак: розібирав сняряд (фото)
Хлопець приніс на подвір’я зброю чи то сняряд
Вибух забрав життя підлітка
26 липня о 16:09 до оперативна-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в селі Королівка, що на Київщині, стався вибух. Про це йдеться у повідомленні рятувальників.
На місці події встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмета, схожого на зброю, стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження.
Рятувальники нагадують алгоритм поведінки при виявленні вибухонебезпечного предмета:
- Не підходь
- Не чіпай
- Телефонуй 101
Також ДСНСники просять пояснювати цю інформацію дітям, щоб уникнути трагедій.
Нагадаємо, кілька днів тому у Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав у будинку гранату.
Також неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.