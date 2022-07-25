Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку
Внаслідок вибуху 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження
У Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав у будинку гранату. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Черкаської області.
Зазначається, що 22 липня близько 19:58 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків на вулиці Сенатора в місті Сміла.
«Слідчі з’ясували, що двоє чоловіків розпивали алкогольні напої. Під час застілля 53-річний смілянин дістав з кишені гранату РГД-5 аби похизуватися нею перед 62-річним товаришем. У цей час бойова граната вибухнула», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Смілянської центральної районної лікарні.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 23 липня у тимчасово окупованому Маріуполі чоловік зробив зауваження п'яним російським загарбникам. У відповідь військові злочинці кинули гранату на його подвір'я. В результаті двоє мирних жителів отримали поранення.
Разом з тим неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.