  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
  4. Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку
рус
    Кримінал

    Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку

    На Черкащині чоловік підірвався на гранаті - Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку
    На Черкащині чоловік підірвався на гранаті
    фото: Нацполіція

    Внаслідок вибуху 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження

    У Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав у будинку гранату. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Черкаської області.

    Зазначається, що 22 липня близько 19:58 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків на вулиці Сенатора в місті Сміла.

    «Слідчі з’ясували, що двоє чоловіків розпивали алкогольні напої. Під час застілля 53-річний смілянин дістав з кишені гранату РГД-5 аби похизуватися нею перед 62-річним товаришем. У цей час бойова граната вибухнула», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок вибуху 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Смілянської центральної районної лікарні.

    Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку
    Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку
    Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку
    Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку

    Нагадаємо, 23 липня у тимчасово окупованому Маріуполі чоловік зробив зауваження п'яним російським загарбникам. У відповідь військові злочинці кинули гранату на його подвір'я. В результаті двоє мирних жителів отримали поранення.

    Разом з тим неподалік села Андріївка Бучанського району під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.

    Читайте також: Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)
    Теги: Національна поліція України граната Черкащина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хотів похизуватися: на Черкащині чоловік підірвав гранату в будинку