Політики РФ пропонують оголосити Україну «терористичною державою»

«Державою-спонсором тероризму» визнаватиметься країна, яка постачає у «терористичну державу» зброю

Пропонується конфіскувати майно, яке належить громадянам України

У Росії парламентська фракція «Справедлива Росія – За правду» розробила законопроєкт, який визначає порядок визнання іноземних держав «терористичними» або «спонсорами тероризму». Поки що у списку лише Україна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Держави, відповідальні за тероризм (терористичні держави): Україна», – йдеться у тексті документа.

Російські депутати запропонували, щоб Росія розривала або призупиняла дипломатичні відносини з «державою-терористом».

Крім того, «державою-спонсором тероризму» визнаватиметься країна, яка постачає у «терористичну державу» продукцію військового призначення. Визначати перелік таких держав має російський уряд.

У законопроєкті також пропонується конфіскувати майно, яке належить громадянам «терористичної держави».

Тим часом США вимагають оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звернулася з посланням до держсекретаря Ентоні Блінкена.

24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

До відома, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.

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