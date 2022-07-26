  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Політики РФ пропонують оголосити Україну «терористичною державою»
рус
    Політика

    Політики РФ пропонують оголосити Україну «терористичною державою»

    &laquo;Державою-спонсором тероризму&raquo; визнаватиметься країна, яка постачає у &laquo;терористичну державу&raquo; зброю - Політики РФ пропонують оголосити Україну «терористичною державою»
    «Державою-спонсором тероризму» визнаватиметься країна, яка постачає у «терористичну державу» зброю
    фото з відкритих джерел

    Пропонується конфіскувати майно, яке належить громадянам України

    У Росії парламентська фракція «Справедлива Росія – За правду» розробила законопроєкт, який визначає порядок визнання іноземних держав «терористичними» або «спонсорами тероризму». Поки що у списку лише Україна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Держави, відповідальні за тероризм (терористичні держави): Україна», – йдеться у тексті документа.

    Російські депутати запропонували, щоб Росія розривала або призупиняла дипломатичні відносини з «державою-терористом».

    Крім того, «державою-спонсором тероризму» визнаватиметься країна, яка постачає у «терористичну державу» продукцію військового призначення. Визначати перелік таких держав має російський уряд.

    У законопроєкті також пропонується конфіскувати майно, яке належить громадянам «терористичної держави».

    Тим часом США вимагають оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звернулася з посланням до держсекретаря Ентоні Блінкена.

    24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

    До відома, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

    Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗМІ війна тероризм Україна уряд майно окупація фракція #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Політики РФ пропонують оголосити Україну «терористичною державою»