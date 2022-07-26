Політики РФ пропонують оголосити Україну «терористичною державою»
Пропонується конфіскувати майно, яке належить громадянам України
У Росії парламентська фракція «Справедлива Росія – За правду» розробила законопроєкт, який визначає порядок визнання іноземних держав «терористичними» або «спонсорами тероризму». Поки що у списку лише Україна. Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Держави, відповідальні за тероризм (терористичні держави): Україна», – йдеться у тексті документа.
Російські депутати запропонували, щоб Росія розривала або призупиняла дипломатичні відносини з «державою-терористом».
Крім того, «державою-спонсором тероризму» визнаватиметься країна, яка постачає у «терористичну державу» продукцію військового призначення. Визначати перелік таких держав має російський уряд.
У законопроєкті також пропонується конфіскувати майно, яке належить громадянам «терористичної держави».
Тим часом США вимагають оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звернулася з посланням до держсекретаря Ентоні Блінкена.
24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.
До відома, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.
Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.