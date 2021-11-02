На Київщині запроваджується посилений контроль за дотриманням карантину

Рейди по області проводитиме 41 мобільна група

З 30 жовтня Київщина ввійшла до «червоної» зони карантину і в області почали контролювати роботу громадських закладів на дотримання обмежувальних заходів. За декілька днів було проведено понад 300 перевірок. Спочатку вони мали профілактичний характер, але відсьогодні в області буде запроваджено посилений контроль. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Уже провів робочу нараду з керівниками профільних служб. Вирішили створити 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди територією області. До її складу будуть входити представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. Вони посилено контролюватимуть, як в регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачених «червоною» зоною. Безумовно, протиепідемічні норми є достатньо жорсткими, але ці вимоги є вкрай необхідними для подолання пандемії. Тож, закликаю усіх бути відповідальними перед собою та оточуючими», – сказав Володін.

Нагадаємо, з 30 жовтня на Київщині почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

В умовах «червоної» зони усі 100% відсотків працівників та відвідувачів закладів харчування, торгових центрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест, проведений не пізніше 72 годин.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 152 тис. випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу, 1 листопада, виявлено 810 хворих, померли від коронавірусу 28 осіб.

Наразі щеплення в регіоні отримали понад 599 тис. осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли понад 439 тис. жителів. При цьому в Київській області вакциновано 95,8% працівників медичних закладів і 90,1% працівників освітніх закладів.