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    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)

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    У деяких пасажирів захисної маски взагалі немає - Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    У деяких пасажирів захисної маски взагалі немає
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Пасажири столичної підземки ігнорують карантинні вимоги

    У Києві другий день діють нові обмеження в умовах «червоної» зони карантину.

    Згідно з ними, заборонено перебування пасажирів у громадському транспорті, у тому числі метрополітені, без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

    Крім того, заборонено перебування у громадському транспорті без захисних масок.

    Проте, як пересвідчився 2 листопада кореспондент «Главкома», багато пасажирів метро ігнорують вимогу використовувати засоби індивідувального захисту. У декого захисної маски зовсім немає, а дехто спускає маску на підборіддя, що теж є порушенням карантинних вимог.

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    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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    Теги: Київ метро карантин коронавірус
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    Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)