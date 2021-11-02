Другий день жорсткого карантину. Як діють обмеження в київському метро (фото)

У деяких пасажирів захисної маски взагалі немає

Пасажири столичної підземки ігнорують карантинні вимоги

У Києві другий день діють нові обмеження в умовах «червоної» зони карантину.

Згідно з ними, заборонено перебування пасажирів у громадському транспорті, у тому числі метрополітені, без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

Крім того, заборонено перебування у громадському транспорті без захисних масок.

Проте, як пересвідчився 2 листопада кореспондент «Главкома», багато пасажирів метро ігнорують вимогу використовувати засоби індивідувального захисту. У декого захисної маски зовсім немає, а дехто спускає маску на підборіддя, що теж є порушенням карантинних вимог.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.