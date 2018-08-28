На Київщині згорів комбайн
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Ліквідація загоряння комбайна
Загоряння сталося у Володарському районі Київскої області
28 серпня о 04:05 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про пожежу у с Пархомівка. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце події було направлено рятувальників 6-ї ДПРЧ смт Володарка.
По прибуттю встановлено, що горить комбайн.
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Пожежу вдалося локалізувати о 04:55 та ліквідовано о 05:30.
Причина пожежі встановлюється.