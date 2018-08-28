  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині згорів комбайн

    • Розсилка
    Ліквідація загоряння комбайна - На Київщині згорів комбайн
    Ліквідація загоряння комбайна

    Загоряння сталося у Володарському районі Київскої області

    28 серпня о 04:05 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про пожежу у с Пархомівка. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено рятувальників 6-ї ДПРЧ смт Володарка.

    По прибуттю встановлено, що горить комбайн.

    Читайте також

    Пожежу вдалося локалізувати о 04:55 та ліквідовано о 05:30.

    Причина пожежі встановлюється.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ