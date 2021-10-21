На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України

Комунальники проведуть необхідні роботи з полотнищем та флагштоком прапора

Прапор приспускають через сильні пориви вітру в Києві

У четвер, 21 жовтня, головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов та проведення регламентних робіт. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

«З 10:00 21 жовтня орієнтовно до 10:00 22 жовтня ми приспускаємо прапор через сильний вітер, який прогнозують синоптики в Києві. Тим часом комунальники зможуть провести необхідні роботи з полотнищем та флагштоком», – сказав Непоп.

Нагадаємо, що на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

До 30-ї річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, – легша та оснащена поворотним механізмом.

23 серпня відбулось урочисте підняття найбільшого державного прапора України, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України в Другій світовій війні» у столиці.