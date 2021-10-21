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    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України

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    Комунальники проведуть необхідні роботи з полотнищем та флагштоком прапора - На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    Комунальники проведуть необхідні роботи з полотнищем та флагштоком прапора
    Фото: КМДА

    Прапор приспускають через сильні пориви вітру в Києві

    У четвер, 21 жовтня, головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов та проведення регламентних робіт. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

    «З 10:00 21 жовтня орієнтовно до 10:00 22 жовтня ми приспускаємо прапор через сильний вітер, який прогнозують синоптики в Києві. Тим часом комунальники зможуть провести необхідні роботи з полотнищем та флагштоком», – сказав Непоп.

    Нагадаємо, що на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    До 30-ї річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, – легша та оснащена поворотним механізмом.

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    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України
    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України

    23 серпня відбулось урочисте підняття найбільшого державного прапора України, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України в Другій світовій війні» у столиці.

    Теги: Київ прапор КМДА
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    На київських пагорбах приспустили найбільший прапор України