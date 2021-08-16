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    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)

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    Конструкцію оновленого тризуба встановлювали верхолази - Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Конструкцію оновленого тризуба встановлювали верхолази
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Новий тризуб оснащений поворотним механізмом

    До Дня прапора та 30-річчя Незалежності України Київ встановив новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebok.

    Міський голова опублікував відео відповідних робіт: демонтажу старого тризуба та встановлення нової конструкції.

    «До Дня прапора та 30-річчя Незалежності України встановили новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, більш легка та оснащена поворотним механізмом», – повідомив Кличко.

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    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)
    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)

    Мер нагадав, що меморіал із найбільшим флагштоком України спорудили за кошти меценатів і відкрили минулого року до Дня прапора. Висота флагштока – близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    До слова, із нагоди Дня державного прапора України у Броварах тривають роботи зі встановлення найбільшого стяга на території Київщини. Згідно з проєктом 18-метровий прапор буде майоріти на флагштоці висотою 72 метри. Загальна вартість проєкту склала орієнтовно 22 млн грн. Слід зазначити, що прапор у Броварах буде найдорожчим із усіх, які встановлюють в Україні до Дня Незалежності.

    Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

    На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

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    Теги: Віталій Кличко Київ прапор День Незалежності
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    Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)