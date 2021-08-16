Як встановлювали новий тризуб на головному прапорі України (фото, відео)

Новий тризуб оснащений поворотним механізмом

До Дня прапора та 30-річчя Незалежності України Київ встановив новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebok.

Міський голова опублікував відео відповідних робіт: демонтажу старого тризуба та встановлення нової конструкції.

«До Дня прапора та 30-річчя Незалежності України встановили новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, більш легка та оснащена поворотним механізмом», – повідомив Кличко.

Мер нагадав, що меморіал із найбільшим флагштоком України спорудили за кошти меценатів і відкрили минулого року до Дня прапора. Висота флагштока – близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

До слова, із нагоди Дня державного прапора України у Броварах тривають роботи зі встановлення найбільшого стяга на території Київщини. Згідно з проєктом 18-метровий прапор буде майоріти на флагштоці висотою 72 метри. Загальна вартість проєкту склала орієнтовно 22 млн грн. Слід зазначити, що прапор у Броварах буде найдорожчим із усіх, які встановлюють в Україні до Дня Незалежності.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.