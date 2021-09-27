Росіяни перестали боятися український прапор
В Росії спокійно сприймають синьо-жовтий прапор, але це зневажливе сприйняття
Час зрозуміти: росіяни змінили тактику. Спокійно сприймають синьо-жовтий прапор і навіть ставлять його на пропагандистському фестивалі русского міра на московській Красній площі.
Напис Україна? Без проблем. Тризуб? Та пажалуста. Головне, щоб вони залишалися тільки зовнішніми атрибутами.
Зеленський чи Усік – вони однакові. Символіка назовні, ватність всередині. Ідеальний варіант для ворога, щоб в народі поверхневе перемогло глибинне. Таких можна потім голими руками брати.
Україні час виходити з дитинячого захвату символами без наповнення змістом, якщо вона хоче далі існувати.
Джерело: блог Володимира Ар'єва