Росіяни перестали боятися український прапор

Україні час виходити з дитячого захвату символами без наповнення змістом

Україні час виходити з дитячого захвату символами без наповнення змістом

В Росії спокійно сприймають синьо-жовтий прапор, але це зневажливе сприйняття

Час зрозуміти: росіяни змінили тактику. Спокійно сприймають синьо-жовтий прапор і навіть ставлять його на пропагандистському фестивалі русского міра на московській Красній площі.

Напис Україна? Без проблем. Тризуб? Та пажалуста. Головне, щоб вони залишалися тільки зовнішніми атрибутами.

Зеленський чи Усік – вони однакові. Символіка назовні, ватність всередині. Ідеальний варіант для ворога, щоб в народі поверхневе перемогло глибинне. Таких можна потім голими руками брати.

Україні час виходити з дитинячого захвату символами без наповнення змістом, якщо вона хоче далі існувати.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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