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    Думки вголос

    Росіяни перестали боятися український прапор

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

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    Україні час виходити з дитячого захвату символами без наповнення змістом - Росіяни перестали боятися український прапор
    Україні час виходити з дитячого захвату символами без наповнення змістом
    фото з відкритих джерел

    В Росії спокійно сприймають синьо-жовтий прапор, але це зневажливе сприйняття

    Час зрозуміти: росіяни змінили тактику. Спокійно сприймають синьо-жовтий прапор і навіть ставлять його на пропагандистському фестивалі русского міра на московській Красній площі.

    Напис Україна? Без проблем. Тризуб? Та пажалуста. Головне, щоб вони залишалися тільки зовнішніми атрибутами.

    Зеленський чи Усік вони однакові. Символіка назовні, ватність всередині. Ідеальний варіант для ворога, щоб в народі поверхневе перемогло глибинне. Таких можна потім голими руками брати.

    Україні час виходити з дитинячого захвату символами без наповнення змістом, якщо вона хоче далі існувати.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

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    Теги: Росія прапор Україна
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    Росіяни перестали боятися український прапор