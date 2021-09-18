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    Прапор України полетить на Місяць

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    Прапор надрукують на 3D-принтері - Прапор України полетить на Місяць
    Прапор надрукують на 3D-принтері
    Фото Укроборонпрому

    На супутник Землі доставлять український стяг

    Весною 2022 року на Місяць доставлять прапор України в рамках місії британської компанії Spacebit Про це повідомляє Укроборонпром.

    Компанія «Меридіан» імені С.П. Корольова, що входить до складу держконцерну, приєдналася до космічної місії на Місяць, яку реалізує Україна з британською компанією Spacebit.

    Старт запланований на весну 2022 року.

    У рамках місії на Місяць буде доставлено обладнання для дослідження ґрунту, вивчення відібраних зразків, збору інформації про теплові властивості і магнітному полі супутника Землі.

    Також на Місяць доставлять державний прапор України. Його надрукують на 3D-принтері з українського титану. При його виготовленні використовують спеціальну технологію «зеленого» або безвідходного виробництва.

    Доставити український прапор і обладнання планується до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а потім – в цікаву для вчених темну пляму Oceanus Procellarum.

    Місячна місія є частиною програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – комерційної програми обслуговування вантажів на супутнику Землі.

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    Теги: прапор NASA Україна Укроборонпром
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    Прапор України полетить на Місяць