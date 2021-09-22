Школярка спалила прапор України та виклала відео у соцмережі

Поліція встановила особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське

Після розголосу дівчину виключили з модельної агенції

У місті Кам'янське Дніпропетровської області дівчина спалила прапор Україні. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження, повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

21 вересня поліцейські виявили в Інтернеті відео, на якому дівчина підпалює прапор України.

За вказаним фактом матеріал зареєстрований до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське.

В діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Відео дівчина розмістила у одній із соцмереж. На питання «Для чого ти це робиш?», школярка відповідає, що це «не її прапор».

Як пише Telegram Катарсис, дівчина, імовірно, відвідує місцеву модельну агенцію. Після розголосу адміністрація закладу відповіла у листуванні обуреним користувачам, що дівчину вже виключили. Свою сторінку порушниця закрила. Що стало причиною такого вчинку – наразі невідомо.

До слова, напередодні у Мелітополі школяр на камеру топтався по підручнику з української мови.

Нагадаємо, раніше мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України. Злочин за цією статтею карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років.