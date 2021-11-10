На київському автовокзалі правоохоронці з автоматами заблокували маршрутку (відео)

У водія автобуса немає Covid-документів, а більшість пасажирів відмовляються їх показувати

Сьогодні, 10 листопада, на автовокзалі «Київ» (відомому в народі як «Яма») на вул. Петлюри, що неподалік Центрального залізничного вокзалу столиці, правоохоронці заблокували рух автобуса. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Столица».

Поліцейські почали перевіряти у пасажирів та водія автобуса Covid-документи. У водія автобуса їх не виявилося.

Більшість пасажирів відмовились показувати сертифікати або ПЛР-тести на коронавірус. Розлючені пасажири стали на бік водія та почали протестувати проти карантинних обмежень.

Правоохоронці з автоматами заблокували автобус і не випускають його на рейс.

Нагадаємо, з 21 жовтня почали діяти нові правила пасажирських перевезень. Українці, в яких немає Covid-сертифікатів чи негативних тестів на коронавірус, не можуть вільно подорожувати.

З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.