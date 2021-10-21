Вакцинація або ПЛР-тест: в Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів

Щоб сісти на потяг з 21 жовтня, треба буде показати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на Covid-19

Нові правила поки що не стосуються міських та внутрішньообласних перевезень

У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Рішення ухвалили 11 жовтня. Воно передбачає посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Які документи потрібні?

Від водіїв, персоналу та пасажирів на міжрегіональних перевезеннях вимагатимуть один із цих документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від Covid-19;

негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години.

На дітей до 18 років ці правила не поширюються. Однак діти від 12 років зобов'язані носити захисні маски.

Чи можна показати Covid-сертифікат про одужання?

Таких сертифікатів в Україні поки немає. Отримання паперової довідки про одужання наразі не передбачено. Зараз отримання сертифікату на підставі одужання тестують у «Дії», але користувачам він поки не доступний.

Після того, як такі сертифікати запрацюють, вони будуть дійсні 180 днів.

Що робити, якщо є протипоказання до вакцинації?

Затвердженої довідки про протипоказання до вакцинації проти Covid-19 немає. У МОЗ обіцяють затвердити форму найближчим часом.

Однак зазначають, що в Україні менш ніж 1% людей мають абсолютні протипоказання до щеплення. Наразі таким громадянам рекомендують робити ПЛР або експрес-тест, щоб їздити між областями.

Як працюватиме залізниця?

На вході потрібно буде показати провіднику паспорт, документ про вакцинацію або негативний тест. Якщо у пасажира немає цих документів, можуть не пустити у поїзд.

Від пасажирів до 18 років документів про щеплення чи тестування не вимагатимуть.

У якій зоні Україна?

У нас діє адаптивний карантин, коли регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.

З 23 вересня «жовту» зону запровадили по всій Україні. Однак ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршується, тож є області, де посилили карантин.

Так, Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області уже потрапили у «червону» зону, яка передбачає найжорсткіші обмеження.

Водночас у Львові, попри «жовтий» рівень, вже почали посилювати обмеження. В уряді попереджають, що наступними днями «червоними» можуть стати більше областей.