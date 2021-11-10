СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії (відео)

СБУ бачить загрозу нацбезпеці країни в діях антивакцинаторки Олени Фаіст

Служба безпеки України провела обшуки у черкаської блогерки, керівниці організації STOP Fake Pandemic Олени Фаіст, яка є однією з організаторів мітингу антивакцинаторів у Києві та яка закликає до дружби з Росією.

Про обшук Фаіст повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відео, на якому слідча зачитує постанову суду про проведення обшуку в будинку за місцем мешкання блогерки.

В ухвалі Соснівського райсуду Черкас про обшук у Фаіст ідеться про те, що на неї поскаржився один із черкаських медиків. Лікар-інфекціоніст звинуватив Фаіст у тому, що вона поширює в соцмережах фейки про вакцинацію, ображає медиків, які борються з Covid-19.

У СБУ вважають, що інформація, яку поширювала активістка, загрожує нацбезпеці країни.

Оперативники вилучили техніку, яку Фаіст використовувала для трансляції своїх роликів.

Нагадаємо, 3 листопада Фаіст взяла участь у мітингу антивакцинаторів у Києві. На акції вона називала українців та росіян «братами-слов’янами» і заявляла, що війна на Донбасі штучна.

Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

Як відомо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.