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    СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії (відео)

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    Олена Фаіст очолює організацію STOP Fake Pandemic - СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії (відео)
    Олена Фаіст очолює організацію STOP Fake Pandemic
    фото: Олена Фаіст/Facebook

    СБУ бачить загрозу нацбезпеці країни в діях антивакцинаторки Олени Фаіст

    Служба безпеки України провела обшуки у черкаської блогерки, керівниці організації STOP Fake Pandemic Олени Фаіст, яка є однією з організаторів мітингу антивакцинаторів у Києві та яка закликає до дружби з Росією.

    Про обшук Фаіст повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відео, на якому слідча зачитує постанову суду про проведення обшуку в будинку за місцем мешкання блогерки.

    В ухвалі Соснівського райсуду Черкас про обшук у Фаіст ідеться про те, що на неї поскаржився один із черкаських медиків. Лікар-інфекціоніст звинуватив Фаіст у тому, що вона поширює в соцмережах фейки про вакцинацію, ображає медиків, які борються з Covid-19.

    У СБУ вважають, що інформація, яку поширювала активістка, загрожує нацбезпеці країни.

    Оперативники вилучили техніку, яку Фаіст використовувала для трансляції своїх роликів.

    Нагадаємо, 3 листопада Фаіст взяла участь у мітингу антивакцинаторів у Києві. На акції вона називала українців та росіян «братами-слов’янами» і заявляла, що війна на Донбасі штучна.

    Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

    Як відомо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Читайте також: Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Теги: СБУ протести у Києві вакцинація коронавірус
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    СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії (відео)