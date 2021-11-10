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    Україна напевно вже пройшла пік захворюваності коронавірусом – вчені

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    Науковці допустили, що в Україні пройдено пік захворюваності коронавірусом - Україна напевно вже пройшла пік захворюваності коронавірусом – вчені
    Науковці допустили, що в Україні пройдено пік захворюваності коронавірусом
    Фото: glavcom.ua

    Зростання летальних випадків триватиме ще близько тижня

    В Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено. На це вказує зниження кількості нових заражень. Про це йдеться в прогнозі розвитку Covid-19 в Україні Національної академії наук (НАН).

    Вчені допустили, що в останні два тижні в Україні пройдено пік за кількістю нових захворювань коронавірусом. Як наголошується в документі, на це вказує динаміка числа позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

    «Збільшення затримок у реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень (див.малюнок нижче), але очікується початок зниження протягом одного тижня», – наголошується в прогнозі.

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    При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

    Нагадаємо, головний санлікар повідомив, коли українцям чекати на бустерну вакцинацію

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    Теги: Україна коронавірус
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    Україна напевно вже пройшла пік захворюваності коронавірусом – вчені