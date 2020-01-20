На київському кладовищі ховають пілотів збитого в Ірані літака (фото)



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Фото: Сьогодні

На церемонії прощання кілька сотень людей

На Берковецькому кладовищі в Києві розпочався похорон Олексія Наумкіна і Володимира Гапоненко, пілотів літака МАУ, збитого в Тегерані 8 січня.

Як повідомляє «Сьогодні», на похорон приїхали близько 400 осіб. Серед них рідні та колеги пілоті.

Відспівування пройшло в місцевій церкві, розташованій біля входу на кладовище. Люди принесли гори квітів.

Могила Наумкіна знаходиться поруч з могилами інших авіаторів, загиблих і померлих в різні роки.

«Неподалік похований цілий екіпаж, який загинув у 90-х», – розповів один з працівників цвинтаря.

Тим часом в місті Козелець Чернігівської області прощаються із загиблим в авіакатастрофі старшим бортпровідником Ігорем Матьковим.

Із загиблими сьогодні прощатимуться Київщина, Чернігівщина і Франківщина.



Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

20 січня міністр інфраструктури Ірану Мохаммад Есламі прибув в Україну як офіційний уповноважений представник іранського уряду, із яким будуть проведені перемовини, у тому числі, щодо повернення бортових самописців збитого іранськими військовими літака МАУ.

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