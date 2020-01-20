В Україну прибув міністр інфраструктури Ірану



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Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі прибув до Києва

Українська влада планує обговорити з іранським міністром питання передачі «чорних скриньок» літака МАУ

Міністр інфраструктури Ірану Мохаммад Есламі прибув в Україну як офіційний уповноважений представник іранського уряду, із яким будуть проведені перемовини, у тому числі, щодо повернення бортових самописців збитого іранськими військовими літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

«Він уже тут (в Україні - ред.). Якраз, що ми робимо з «чорними скриньками» — це і є сьогодні із ключових частин нашої розмови. Це — міністр інфраструктури і доріг, він є офіційним представником Ірану, його головна задача — принести офіційні вибачення і визнання того, що відбулося», - зазначив Пристайко.

Водночас він висловив сподівання, що на переговорах з іранським міністром вдасться «піти трішки далі, ніж просто політичні визначення» й обговорити практичні проблеми, серед яких — повернення «чорних скриньок».

За його словами, нині ще ведуться перемовини щодо передачі бортових самописців.

«Ми все-таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам. Ми вважаємо, що для іранської сторони це буде свідченням готовності до відкритого діалогу і демонстрацією, що вони хочуть чіткого, незаангажованого розслідування цієї трагедії», - підкреслив міністр.

Разом з тим він наголосив, що міністр інфраструктури Ірану в Україні є уповноваженим представником іранського уряду.

«Цей міністр є уповноваженим представником уряду Ірану, його статус дозволяє йому принести ту офіційну позицію, яка на сьогодні є, якщо вона вироблена іранською стороною, ми її сьогодні почуємо», - відзначив Пристайко.

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Напередодні, 19 січня, іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

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