Президент Ірану написав листа Зеленському



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Президент Ірану Хасан Рухані

У Київ вирушив іранський міністр, який і передасть листа Зеелнскому

Президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані. Про це повідомляє IRNA.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, лист передасть Зеленському іранський міністр доріг і міського розвитку, який відправився для цього в Київ.

«Іранський міністр доріг і міського розвитку попрямував у Київ з посланням від президента Ірану Рухані своєму українському колезі (Володимиру Зеленському - ред.), справа стосується аварії українського цивільного літака під Тегераном», - повідомили в МЗС Ірану.

Напередодні, 19 січня, іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

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