Якими будуть ялинки на новорічному маршруті в Києві

Святковий настрій створюватимуть ілюмінація, ковзанки, каруселі

На новорічному шляху маршруті в Києві будуть встановлені три тематичні ялинки: «Казковий ліс», у стилі полігональної кришталевої іграшки та в петриківському розписі. Перша, що знаходитиметься на Софійській площі, заввишки понад 31 метр, під Аркою Дружби народів – 20-метрова, а головна ялинка Подолу – 18 метрів.

Про це розповів автор и президент етнокультурного проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький в програмі «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ».

Він зазначив, що через карантинні заходи цього року в столиці не проводитимуть святкових концертів на площах міста. Не буде й традиційного ярмарку. Але все одно організатори подбали, аби створити у киян і гостей міста святковий настрій.

По новорічній доріжці можна буде гуляти, зберігаючи соціальну дистанцію. «Вона об’єднає декілька локацій – Софійську площу, скляний міст, Арку Дружби народів, Володимирську гірку, алею художників, Андріївський узвіз та Контрактова площу. По дорозі можна буде купити чай, глінтвейн та смаколики. Але новорічної їжі цього разу також не буде», – розповів Добруцький.

Не буде звичної концертної програми – тільки фонова музика.

Також святковий настрій створюватимуть ілюмінація, ковзанки, каруселі.

На Софійській площі буде розташована віртуальна резиденція святого Миколая, де діти можуть загадати побажання. «Святий Миколай вже старенький і знаходиться на самоізоляції. Тож з ним можна буде поспілкуватися віртуально», - розказав організатор свят.

Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.