На крісло мера Києва від «Слуги народу» можуть претендувати до шести осіб



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Олександр Ткаченко, Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко вже заявили про намір балотуватися в мери Києва

Наразі потенційних учасників праймеріз «Слуги народу» четверо

У праймеріз «Слуги народу» можуть взяти участь від чотирьох до шести кандидатів у мери Києва. Такий прогноз зробив перший заступник голови фракції «Слуга народу», голова однойменної партії Олександр Корнієнко.

«У нас буде якийсь пул кандидатів. Там їх буде, напевно, чотири-п'ять, може бути шість. У результаті два-три найбільш потенційних можливих претенденти потрапляють до президента і далі президент як лідер партії визначає, кому партія могла би довірити цю можливість. А партія, думаю, сприйме думку президента, поки що альтернативних ситуацій не було», - сказав Корнієнко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він нагадав, що наразі потенційних учасників праймеріз четверо. «Нині охочих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубінський і Качура», - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що голова парламентського комітету з питань інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого фракція в понеділок рекомендувала на посаду міністра культури, «поки що не заявляв про самовідвід цього процесу».

Корнієнко також зазначив, що намір народного депутата Олександра Качури стати мером столиці був несподіваним. «Олександр Качура - це була така несподіванка, це був як би кіт у мішку в цьому процесі. Ми до останнього не розуміли його плани на життя - в плані того, що депутат розвиває якусь фантастичну медіаактивність, ну і що далі? Виявилося, що далі - мер Києва», - сказав він.

Корнієнко вважає, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який раніше заявив про свою можливу участь у виборах мера Києва, теоретично може брати участь у праймеріз. «Як потенційного кандидата його можуть розглядати. Він не порушує тих критеріїв, які у нас є, вони не сильно формалізовані, але їх розуміють усі, хто нині причетний до виборчого процесу», - зазначив Корнієнко.

За його словами, у Ляшка «досить високий рівень довіри, високий рівень упізнаваності», у нього «відсутні будь-які історії політичного негативного досвіду і політичного минулого, він професіонал» у своїй справі.

«Під критерії він потрапляє. Чи можна вважати його новим обличчям? Напевно ні. Але, виходячи з нашої оновленої стратегії щодо місцевих виборів, коли ми переключилися від повністю нових осіб і говоримо, що нам потрібні люди, можливо, нові в політиці, але досвідчені в житті, які мають якийсь бекграунд, теоретично він може брати участь у праймеріз. Чи братиме участь? Запитання до нього... Я з ним переговорів таких не проводжу поки що», - наголосив Корнієнко.

Він розповів, що процес організації праймеріз ще обговорюють, але вже можна говорити про його елементи.

«Може йтися про опитування депутатів фракції «Слуги народу». Причому у фракції далеко не всі члени партії, але ми вважаємо, що Київ - це важлива історія і він заслуговує на те, щоб все-таки всі народні депутати нашої фракції, монобільшості висловилися. Це перша складова (праймеріз. – Ред.)», - зазначив Корнієнко.

За його словами, друга складова - класичний партійний праймеріз, коли члени партії визначають кандидата за результатами дебатів.

«Київська міська партійна організація налічує приблизно сто осіб... І, відповідно, ми можемо далі говорити про класичний партійний праймеріз, як у США», - зазначив Корнієнко.

Лідер партії наголосив, що важливим у процесі відбору претендентів є і популярність кандидатів у мери у виборців, яку відображають соцопитування.

«Зрозуміло, що нині з цим складніше, тому що коронавірус й опитування проводять телефоном, а у них висока похибка, але все одно якесь приблизне розуміння, настрій можна визначити», - сказав Корнієнко.

Як відомо, у президентській партії «Слуга народу» кілька десятків нардепів 19 травня звернулися до Володимира Зеленського з проханням провести публічні праймеріз (внутрішньопартійні вибори, - ред.) з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів міст обласного значення.

Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

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