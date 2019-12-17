Укрзалізниця призначила вже 30 додаткових потягів на новорічно-різдвяні свята



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Чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, а сімом поїздам подовжили маршрути, - пресслужба

Укрзалізниця станом на 17 грудня вже призначила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, а сімом поїздам подовжили маршрути.

Зокрема, призначені такі додаткові поїзди:

№181/182 Київ — Львів, № 217/218 Київ — Львів, № 197/198 Київ — Ковель, № 295/296 Київ — Ковель, № 235 Київ — Ужгород, № 239/207 Київ — Ужгород, № 219/220 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці, № 263/264 Київ — Івано-Франківськ, № 249/250 Київ — Чернівці, № 245/246 Київ — Ворохта, № 221/222 Київ — Кам’янець-Подільський, № 233/234 Київ — Вінниця, № 202/201 Жмеринка — Київ, № 216/215 Жмеринка — Київ, № 248/247 Хмельницький — Київ, № 253/254 Київ — Хмельницький, № 213 Київ — Дніпро, № 215/216 Київ — Кривий Ріг, № 282 Київ —Новоолексіївка, № 161/162 Київ — Миколаїв, № 209/210 Київ — Одеса, № 223/224 Київ — Одеса, № 277/224 Київ — Одеса, № 205/206 Покровськ — Харків, № 242/241 Одеса — Дніпро — Харків, № 258/227 Одеса — Ужгород, № 168/168 Львів — Одеса, № 193/194 Івано-Франківськ — Львів, № 202/201 Львів — Ужгород, № 204/203 Львів — Дніпро.

Додаткові рейси для чотирьох поїздів:

№ 31/32 Київ — Рига, № 111/112 Харків — Львів, № 781/782/774 Черкаси — Київ — Шостка, № 797/798 Харків — Запоріжжя.

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути семи поїздів:

№ 72 Запоріжжя — Київ до Чопа, № 76/75 Кривий Ріг — Київ до Ужгорода, № 179/192 Дніпро — Київ до Львова, № 243 Івано-Франківськ — Київ до Дніпра, № 180/291 Львів — Київ до Дніпра, № 779/780 Суми — Київ до Вінниці, № 26/25 Одеса — Львів до Ужгорода.

Всі призначені додаткові поїзди можна побачити тут.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Як повідомлялося, в Укрзалізниці хочуть прив'язати ціну квитків до дати покупки.