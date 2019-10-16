Укрзалізниця планує цього року запустити новий потяг українського виробництва до аеропорту «Бориспіль»



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Укрзалізниця 10 травня 2019 року вирішила на постійній основі використовувати подвоєний склад експреса за маршрутом «Київ - аеропорт «Бориспіль» у пікові години

Зупинка на станції «Видубичі» вже майже готова, і її також планують відкрити до кінця року - Кравцов

Укрзалізниця планує до кінця цього року запустити новий потяг українського виробництва на маршруті від Центрального залізничного вокзалу Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це написав голова Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«До кінця року ми запустимо на цьому маршруті новий поїзд українського виробництва. Це плюс додаткові рейси та збільшення пасажиропотоку. Зараз - понад три тисячі пасажирів на добу», - зазначив він.

За словами Кравцова, зупинка на станції «Видубичі» вже майже готова, і її також планують відкрити до кінця року.

Він також зазначив, що поїзди у напрямку «Борисполя» курсують чітко за розкладом.

«Мінуси: потрібно терміново збільшувати частоту курсування експресів. І ставити на маршрут новий додатковий рухомий склад. У годину пік у вагонах щільно», - зазначив Кравцов.

Як повідомлялося, Укрзалізниця 10 травня 2019 року вирішила на постійній основі використовувати подвоєний склад експреса за маршрутом «Київ - аеропорт «Бориспіль» у пікові години.

Компанія запустила залізничний експрес до аеропорту «Бориспіль» 30 листопада 2018 року з вартістю квитка у 80 грн із плаваючим графіком від 21 до 30 рейсів на добу.