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    На «мосту Кличка» у Києві затримали п'яного водія мопеда

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    <p>Чоловікові вже виписали штраф на 510 гривень</p> - На «мосту Кличка» у Києві затримали п'яного водія мопеда

    Чоловікові вже виписали штраф на 510 гривень

    У водія були явні ознаки сп'яніння, але він відмовився проходити тест на вміст алкоголю у крові

    У Києві п'яний чоловік на мопеді заїхав на пішохідно-велосипедний міст. Про це повідомив у Facebook прессекретар патрульної поліції Києва Роман Мартинюк.

    Інцидент стався сьогодні, 22 вересня. Порушника ПДР відразу помітили і зупинили патрульні.

    Як розповіли у пресслужбі столичної поліції, під час перевірки документів у 31-річного чоловіка не знайшли відповідної водійської категорії для управління електромопедом.

    У водія були явні ознаки сп'яніння, але він відмовився проходити тест на вміст алкоголю у крові.

    «Інспектори винесли постанову за порушення громадянином ПДР (ч.2 ст.126 КпАП) і склали протокол за керування у стані сп'яніння (ч.1 ст.130 КУпАП)», - розповіли в поліції.

    Крім того, чоловікові вже виписали штраф на 510 гривень. Також на нього чекає суд, який може накласти штраф за керування в нетверезому стані і взагалі на рік позбавити водійських прав.

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