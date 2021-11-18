На мосту Патона демонтували колону через загрозу падіння

14 листопада виконані роботи з демонтажу однієї з колон на мосту Патона

Аварійний міст Патона чекає на реставрацію

На мосту Патона було виконано демонтаж однієї з архітектурних колон через погіршення її технічного стану. Про це повідомив головний інженер корпорації «Київавтодор» Володимир Харченко агентству «Інтерфакс-Україна».

«У зв'язку з погіршенням технічного стану архітектурних колон (в'їзна група), розташованих на лівому березі мосту Патона, 14 листопада 2021 року виконані роботи з демонтажу однієї з колон, яка мала нахил, у зв'язку з чим була загроза падіння її окремих частин на проїжджу частину мосту. Усі декоративні фрагменти колони зберігаються на підприємстві», – сказав він.

Міст Патона перебуває під охороною держави як пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер 530-Кв). У грудні 2004 року було підписано охоронний договір між «Київавтодором» як балансоутримувачем та Департаментом охорони культурної спадщини КМДА.

За словами Харченка, останнє обстеження мосту провело ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» під керівництвом гендиректора О.В. Шимановського наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, що міст Патона був введений у експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Враховуючи аварійний стан мосту, з метою зменшення навантаження на споруду, у 2020 році було обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.

Минулого тижня в соцмережі з'явилося відео, як міст Патона руйнується.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заперечує, що минулого тижня стався обвал конструкцій моста Патона.

Раніше повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.