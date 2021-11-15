Столична влада запевняє, що нових руйнувань моста Патона не сталося

Вартість ремонту мосту Патона оцінюється в понад 7 млрд грн

Візуальний та технічний огляд моста Патона, проведений 6 та 13 листопада, не виявив нових процесів руйнації споруди. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

За його словами, 6 листопада фахівці «Київавтошляхміст» отримали відео, на якому видно падіння з мосту Патона сторонніх предметів, та оперативно виїхали на інспекцію споруди.

«Візуальне та технічне обстеження жодного видимого руйнування, тобто свіжих пошкоджень чи відпадання шматків бетону, не виявило. Фахівці встановили, що на частину мосту, про яку йдеться, мають доступ сторонні особи. Там є труби теплотраси, до яких приходять грітися безхатьки та зносять туди різні речі. Падіння цих сторонніх речей і потрапило на відео», – зазначив Кандибор.

Він також додав, що в суботу, 13 листопада, міст Патона ще раз обстежили технічні фахівці спільно із керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури, КК «Київавтодор» та КП «Київавтошляхміст». Вони оглянули технічні ходові настили – металеві конструкції під мостом, встелені дерев’яними дошками, – якими можна пройти мостом від опори до опори для обслуговування споруди. Візуальний та технічний огляд ще раз підтвердив відсутність нових процесів руйнування окремих ділянок мосту Патона.

«Звісно міст потребує ремонтно-реставраційних робіт. Із кінця 2020 року вже тричі оголошувалася офіційна процедура закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є.О. Патона. Двічі конкурс був заблокований через скарги до Антимонопольного комітету України. Зараз процедура триває утретє, і вона також заблокована АМКУ за скаргою одного із учасників, – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури. – Ми сподіваємося, що ця процедура буде розблокована, переможець – визначений, і нарешті розпочнуться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ці роботи триватимуть упродовж року».

За його словами, орієнтовна вартість саме проєктних робіт становить 47 млн грн. Власне повна реставрація та ремонтні роботи за попередніми оцінками – не менше 7 млрд грн. Остаточна сума буде визначена після затвердження проєкту та проходження відповідної експертизи.

Міст буде пристосований до сучасних потреб: буде підвищена пропускна здатність, збільшено кількість смуг руху, а також влаштовано велодоріжки, тротуар.

Нагадаємо, що міст Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Враховуючи аварійний стан мосту, з метою зменшення навантаження на споруду, у 2020 році було обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.

Минулого тижня в соцмережі з'явилося відео, як міст Патона руйнується.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заперечує, що минулого тижня стався обвал конструкцій моста Патона.

Раніше повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.